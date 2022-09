Maxi - incendio in azienda petrolchimica nel Milanese (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un incendio e' divampato, questa mattina, in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, in via Monferrato, nell'hinterland del capoluogo. Al momento, secondo quanto riferito dal 118, sarebbero ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Une' divampato, questa mattina, in unaa San Giuliano, in via Monferrato, nell'hinterland del capoluogo. Al momento, secondo quanto riferito dal 118, sarebbero ...

Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica nel Milanese. Sei feriti, uno è grave. Al lavoro 14 squadre di vigili de… - Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo #ANSA - blogsicilia : #notizie #sicilia San Giuliano Milanese, Maxi incendio in azienda chimica. Alcuni feriti - - ItaliaNotizie24 : San Giuliano Milanese, Maxi incendio in azienda chimica. Alcuni feriti - Ticinonline : Maxi-incendio alle porte di Milano #sangiulianomilanese -