Maxi-incendio in azienda petrolchimica a Sud Milano | tre sono i feriti | uno grave

Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo #ANSA - Agenzia_Ansa : Un drone vola sopra il maxi incendio nel Milanese, ecco le immagini. Lunghe file sulla tangenziale a causa dei curi… - TgLa7 : Fiamme in diverse ditte, tra le quali la Netrolchimica, che si occupa dello smaltimento di rifiuti pericolosi. Caus… -

Milano, 07 settembre 2022 Dieci squadre dei vigili del fuoco lavorano per spegnere l'che sta coinvolgendo due aziende chimiche a San Giuliano Milanese. Sei le persone coinvolte, di cui due trasferite in ospedale. Vigili del FuocoEsplosioni e feriti. Ilesploso oggi alla Nitrolchimica, a San Giuliano Milanese - nella periferia di Milano - ha fatto scattare l'allarme. Nel polo petrolchimico avviene il recupero dei solventi e lo ...Ha riguardato esclusivamente la ditta Nitrolchimica l'incendio divampato questa mattina a San Giuliano Milanese. (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...