Maxi-incendio in azienda petrolchimica a Sud Milano | Chiudete le finestre

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Unè divampato, questa mattina, in unaa San Giuliano Milanese , in via Monferrato, nell’hinterland del capoluogo. Al momento, secondo quanto riferito dal 118, sarebbero...

donotcomply70 : RT @Libero_official: Rogo all'impianto della ditta petrolchimica #Tomolpack a #Sangiulianomilanese: 'Chiudete le finestre', ci sono feriti… - 58_luigina : Maxi incendio a Gessate, brucia la Csc Italia: 5mila Pos per le banche distrutti dalle fiamme - Libero_official : Rogo all'impianto della ditta petrolchimica #Tomolpack a #Sangiulianomilanese: 'Chiudete le finestre', ci sono feri… - MenegazziMarina : RT @leggoit: San Giuliano Milanese, maxi-incendio all'impianto petrolchimico: esplosioni e enorme nube di fumo. «Tenete le finestre chiuse»… - AnsaLombardia : Maxi-incendio in azienda petrolchimica nel Milanese. Al lavoro 14 squadre dei pompieri. Il 118, tre persone coinvol… -

a Gessate (hinterland nord - est di Milano). All'alba di mercoledì 7 settembre, le fiamme si sono sviluppate nel capannone della Csc Italia al civico 100 di via Monza. Il fatto è stato ...Undi vaste proporzione, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato la scorsa notte nel capannone della ditta CSC Italia a Gessate nel Milanese, azienda specializzata nella ...Le fiamme sono partite dalla ditta Tomolpack e si sono estese alle ditte vicine, come la Nitrolchimica Un incendio è divampato alla Nitrolchimica, azienda che si occupa del recupero di solventi e dell ...Maxi-incendio nella periferia di Milano, alla Nitrolchimica, che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi a San Giuliano ...