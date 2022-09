Maxi-incendio all'impianto petrolchimico: "Chiudete le finestre", feriti a Milano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un mega incendio è scoppiato questa mattina in un impianto petrolchimico a San Giuliano Milanese, nell'hinterland di Milano. Il rogo è partito dalla ditta Tomolpack in via Monferrato e si è velocemente esteso alle ditte vicine come la Nitrolchimica. Sono presenti 14 squadre dei Vigili del Fuoco. Ci sarebbero tre persone coinvolte. Un'alta colonna di fumo si è alzata dal fabbricato. "Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un megaè scoppiato questa mattina in una San Giuliano Milanese, nell'hinterland di. Il rogo è partito dalla ditta Tomolpack in via Monferrato e si è velocemente esteso alle ditte vicine come la Nitrolchimica. Sono presenti 14 squadre dei Vigili del Fuoco. Ci sarebbero tre persone coinvolte. Un'alta colonna di fumo si è alzata dal fabbricato. "Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere leper evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata".

