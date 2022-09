Maxi - incendio alla Nitrolchimica nel Milanese | sei feriti | uno è grave Il sindaco | Chiudete le finestre

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Una esplosione, per cause ancora da accertare, seguita da un vuoto d'aria e dalle fiamme, che hanno sprigionato la colonna di fumo ancora visibile. E' questa, secondo la polizia locale, la prima ...

Agenzia_Ansa : Un drone vola sopra il maxi incendio nel Milanese, ecco le immagini. Lunghe file sulla tangenziale a causa dei curi… - robertobarale63 : RT @TgLa7: Fiamme in diverse ditte, tra le quali la Netrolchimica, che si occupa dello smaltimento di rifiuti pericolosi. Cause ancora da a… - iofausto : RT @Agenzia_Ansa: Un drone vola sopra il maxi incendio nel Milanese, ecco le immagini. Lunghe file sulla tangenziale a causa dei curiosi, l… - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: Un drone vola sopra il maxi incendio nel Milanese, ecco le immagini. Lunghe file sulla tangenziale a causa dei curiosi, l… - enrica_emme : RT @Agenzia_Ansa: Un drone vola sopra il maxi incendio nel Milanese, ecco le immagini. Lunghe file sulla tangenziale a causa dei curiosi, l… -

... Marco Segala, invita via Facebook i cittadini "a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata" dall'divampato nella zona industriale. "Le ...'Scenari inquietanti' , li definiscono i pubblici ministeri che hanno indagato sull'che il 29 agosto 2021 ha completamente distrutto la Torre dei Moro a Milano . Perché ...colposo sulrogo ...Vasto incendio San Giuliano Milanese. Una densa nube di fumo, visibile dalla vicina autostrada, ha avvolto la Nitrolchimica, ditta da cui è divampato l’incendio nella mattinat adi mercoledì 7 settembr ...Vasto rogo divampato a San Giuliano Milanese dalla ditta Netrolchimica. Venti le squadre di pompieri in azione. «Al momento abbiamo una grande quantità di liquidi infiammabili e solventi interessati d ...