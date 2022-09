Maxi-incendio alla Nitrolchimica alla periferia di Milano, in fiamme rifiuti pericolosi e solventi – Il video (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un vasto incendio è scoppiato questa mattina 7 settembre nella zona industriale di San Giuliano Milanese, nell’hinterland a Sud di Milano, dove le fiamme partite dalla ditta Tomolpack si sono rapidamente estese alle altre vicine. Tra queste la Nitrolchimica, un’azienda che si occupa di solventi e che smaltisce rifiuti pericolosi. Sul posto sono intervenute 14 squadre dei vigili del fuoco, nel tentativo di contenere il rogo che rischia di coinvolgere altri capannoni che contengono solventi e altre sostanze infiammabili. Ancora da chiarire l’origine dell’incendio e i rischi per la salute del fumo che sta invadendo la zona. Nel rogo sarebbero rimaste ferite almeno sei persone, di cui una in modo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un vastoè scoppiato questa mattina 7 settembre nella zona industriale di San Giuliano Milanese, nell’hinterland a Sud di, dove lepartite dditta Tomolpack si sono rapidamente estese alle altre vicine. Tra queste la, un’azienda che si occupa die che smaltisce. Sul posto sono intervenute 14 squadre dei vigili del fuoco, nel tentativo di contenere il rogo che rischia di coinvolgere altri capannoni che contengonoe altre sostanze infiammabili. Ancora da chiarire l’origine dell’e i rischi per la salute del fumo che sta invadendo la zona. Nel rogo sarebbero rimaste ferite almeno sei persone, di cui una in modo ...

