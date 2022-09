Mauro Icardi lascia il Paris Saint Germain | chiuso l’accordo con il Galatasaray | prestito secco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022)riparte dalla Turchia. Dopo settimane di trattative, ilsi è assicurato le prestazioni dell’attaccante. L’argentino è ormai ai margini del, come dimostrano le zero convocazioni di questa stagione. In Turchia la finestra trasferimenti si concluderà giovedì 8 settembre, giusto in tempo per definire gli ultimi dettagli ancora mancanti, poi l’ex capitano dell’Inter partirà in direzione Istanbul dove ilè pronto ad accoglierlo in, come riportato da Sky Sport. Nelle ultime ore lo stesso giocatore ha dato un indizio social, pubblicando nelle storie di Instagram un fotomontaggio: il tatuaggio del leone che ha sul petto ha occhi gialli e rossi, i colori, appunto, della ...