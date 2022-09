Massimiliano Bianco è il nuovo Ceo di Suez Italia (Di mercoledì 7 settembre 2022) E’ Massimiliano Bianco il nuovo Ceo di Suez Italia. Bianco è esperto di servizio idrico, economia circolare, transizione energetica e ambientale, infrastrutture e servizi pubblici locali. E’ stato amministratore delegato e direttore generale della multi-utility Iren e direttore generale di UtilItalia e Acquedotto Pugliese. Tra i precedenti incarichi anche quello di Ad e direttore generale di Gallo & C. (gruppo Meliorbanca). Il manager, si legge in una nota, ha la responsabilità di consolidare e sviluppare il business di Suez in Italia, nei settori acqua e rifiuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022) E’ilCeo diè esperto di servizio idrico, economia circolare, transizione energetica e ambientale, infrastrutture e servizi pubblici locali. E’ stato amministratore delegato e direttore generale della multi-utility Iren e direttore generale di Utile Acquedotto Pugliese. Tra i precedenti incarichi anche quello di Ad e direttore generale di Gallo & C. (gruppo Meliorbanca). Il manager, si legge in una nota, ha la responsabilità di consolidare e sviluppare il business diin, nei settori acqua e rifiuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

