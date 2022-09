Maserati GranTurismo Folgore, il battesimo in California – VIDEO (Di mercoledì 7 settembre 2022) È attraverso un VIDEO che Maserati ha svelato forme e (alcuni) contenuti della nuova GranTurismo Folgore, edizione a trazione 100% elettrica della gt italiana. L’auto è infatti coprotagonista di un VIDEO in cui Klaus Busse, capo del design della Maserati, e Maria Conti, responsabile della comunicazione, presentano le peculiarità del prodotto a Sebastian Maniscalco, attore americano. Nella clip vengono quindi snocciolati alcuni numeri del veicolo, abbastanza impressionanti a dire il vero: la potenza massima erogata dai suoi tre motori elettrici è di ben 1200 cavalli, scaricati a terra dalle quattro ruote motrici. Una cavalleria che consente di bruciare lo 0-100 in appena 2,6 secondi e toccare una velocità massima di 320 km/h. Ad alimentare il powertrain c’è una batteria da 100 kWh con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) È attraverso uncheha svelato forme e (alcuni) contenuti della nuova, edizione a trazione 100% elettrica della gt italiana. L’auto è infatti coprotagonista di unin cui Klaus Busse, capo del design della, e Maria Conti, responsabile della comunicazione, presentano le peculiarità del prodotto a Sebastian Maniscalco, attore americano. Nella clip vengono quindi snocciolati alcuni numeri del veicolo, abbastanza impressionanti a dire il vero: la potenza massima erogata dai suoi tre motori elettrici è di ben 1200 cavalli, scaricati a terra dalle quattro ruote motrici. Una cavalleria che consente di bruciare lo 0-100 in appena 2,6 secondi e toccare una velocità massima di 320 km/h. Ad alimentare il powertrain c’è una batteria da 100 kWh con ...

