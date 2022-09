Marotta | “Siamo ottimisti per il rinnovo di Skriniar” | poi il commento su Lukaku

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Nel corso della sessione estiva di calciomercato, Milanè stato vicinissimo a lasciare l’Inter. Sul difensore sloveno c’è sempre stato l’interesse del Psg, ma alla fine è rimasto in nerazzurro. Ai microfoni di Sky Sport, in occasione della prima gara di Champions League dell’Inter contro il Bayern Monaco, a parlare del futuro diè stato Beppeche ha detto:Inter “E’ il tema di attualità.è una parte importante dell’impianto di gioco della squadra ed è scontato che faremo di tutto per tenerlo con noi. Credo che i presupposti ci siano per essere”. Poi è arrivato unanche su: ”L’esonero di Tuchel al Chelsea è una notizia fresca. Gli effetti non so ...

Inter - Bayern, le parole di sul rinnovo di Skriniar e Lukaku Lukaku ©LaPresseMarotta, però,... a tal proposito, si è soffermato su un argomento caldo già in estate: 'Rinnovo Skriniar...Non solo, perché anche Giuseppe, e quindi l'Inter, lo seguono da vicino e da diverso tempo, ... Dobbiamo migliorare un po' nella mentalità per tornare quelli che'. Poi a precisa domanda ...(ANSA) - MILANO, 07 SET - 'Che effetto avrà l'esonero di Tuchel per la situazione Lukaku col Chelsea È una notizia fresca, gli effetti non so ...