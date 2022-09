Maria De Filippi assente ai funerali del padre di Emma Marrone: il motivo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Chi si aspettava di vedere Maria De Filippi al funerale del padre della sua protetta Emma Marrone, purtroppo è stato deluso. Neanche per la sua pupilla, infatti, la conduttrice moglie di Maurizio Costanzo ha fatto eccezione alla sua regola di non andare a matrimoni e funerali. Il motivo è sempre lo stesso, e non si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti di Emma. Anzi. Maria De Filippi non partecipa a funerali e matrimoni – compreso quello di Rosario Marrone, che conosceva – perché sa bene che se andasse l’attenzione sarebbe su di lei, tante persone andrebbero solo per vederla, e quello che non vuole assolutamente è distogliere l’attenzione dall’evento in questione; in questo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 settembre 2022) Chi si aspettava di vedereDeal funerale deldella sua protetta, purtroppo è stato deluso. Neanche per la sua pupilla, infatti, la conduttrice moglie di Maurizio Costanzo ha fatto eccezione alla sua regola di non andare a matrimoni e. Ilè sempre lo stesso, e non si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti di. Anzi.Denon partecipa ae matrimoni – compreso quello di Rosario, che conosceva – perché sa bene che se andasse l’attenzione sarebbe su di lei, tante persone andrebbero solo per vederla, e quello che non vuole assolutamente è distogliere l’attenzione dall’evento in questione; in questo ...

