Maria Alyokhina delle Pussy Riot | “L’Europa sponsorizza Putin comprando gas e petrolio Fate subito l’embargo”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Le attiviste anti-a Milano in tour. Dai sit-in di protesta sulla Piazza Rossa, le performance di guerriglia punk rock si trasformano in musica per l’unica data nel nostro Paese

di Barbara Visentin Le dissidenti russe domenica in Italia (e la portavoceospite del "Tempo delle donne"): "Il nostro show tra musica e teatro, esportiamo la ribellione" Musica, teatro, video, ma anche corpi e anime: "Usiamo tutto quello che abbiamo per un ...Così, volto rappresentativo del collettivo di protesta femminista Pussy Riot, nato a Mosca e da subito dichiaratamente contro Putin. Le tre artiste e attiviste affermano che è un '... "Dissidenti – Donne e uomini contro Putin" - RAI Ufficio Stampa Milano, 7 set. (askanews) - "Non è la mia battaglia personale", è la battaglia "internazionale", "di una comunità" quella contro il presidente russo Vladimir Putin, e in essa "ciascuno deve portare il ...Le dissidenti russe domenica in Italia (e la portavoce Maria Alyokhina ospite del «Tempo delle donne»): «Il nostro show tra musica e teatro, esportiamo la ribellione» ...