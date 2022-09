Mamma e figlio trovati morti: lei 28 anni, lui 8. La scoperta della polizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una madre e suo figlio di otto anni sono stati trovati morti in un’auto sommersa in uno stagno vicino a una base della RAF (la royal air force), a Wittering, Cambridgeshire, in Inghilterra. Vivien Radocz, 28 anni, e il figlio Milan Radocz, entrambi di Stamford, Lincolnshire, sono stati scoperti all’interno di una Ford Focus che era finita all’interno di uno stagno. Milan è stato portato in ospedale per cure, ma le sue condizioni erano troppo gravi ed è morto poco dopo, mentre sua madre è morta sul colpo. Lo stagno in cui la madre e il figlio sono finiti si trova su una curva stretta e ad alta velocità è possibile perdere il controllo e finire in acqua. Vivien Radocz e il figlio Milan morti in un incidente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una madre e suodi ottosono statiin un’auto sommersa in uno stagno vicino a una baseRAF (la royal air force), a Wittering, Cambridgeshire, in Inghilterra. Vivien Radocz, 28, e ilMilan Radocz, entrambi di Stamford, Lincolnshire, sono stati scoperti all’interno di una Ford Focus che era finita all’interno di uno stagno. Milan è stato portato in ospedale per cure, ma le sue condizioni erano troppo gravi ed è morto poco dopo, mentre sua madre è morta sul colpo. Lo stagno in cui la madre e ilsono finiti si trova su una curva stretta e ad alta velocità è possibile perdere il controllo e finire in acqua. Vivien Radocz e ilMilanin un incidente ...

