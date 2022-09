Maltempo, forti temporali su 15 regioni: allerta arancione in Lombardia e Veneto (Di mercoledì 7 settembre 2022) temporali in arrivo in gran parte dell’Italia a causa di un vortice di aria fredda proveniente dal nord Europa che nelle prossime 72 ore raggiungerà anche il nostro Paese. Un flusso instabile, con centro d’azione sulla Gran... Leggi su europa.today (Di mercoledì 7 settembre 2022)in arrivo in gran parte dell’Italia a causa di un vortice di aria fredda proveniente dal nord Europa che nelle prossime 72 ore raggiungerà anche il nostro Paese. Un flusso instabile, con centro d’azione sulla Gran...

enpaonlus : Più forti delle intemperie. Le tartarughine resistono al maltempo. Un augurio di buona vita! ?@SznDohrn? ?… - PalermoToday : Maltempo, in arrivo forti temporali su 15 regioni: allerta arancione in Lombardia e Veneto - romatoday : Maltempo, in arrivo forti temporali su 15 regioni: allerta arancione in Lombardia e Veneto - tribuna_treviso : La Regione ha elevato l’allerta a livello “arancione”, ecco in quali località - CorriereToscano : #Toscana #AllertaGIALLA giovedì #8settembre in tutta la regione @regionetoscana @ProtCivileRT @EugenioGiani… -