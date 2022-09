Maltempo | allerta arancione in Lombardia e Veneto e forti temporali su 15 regioni

(Di mercoledì 7 settembre 2022)in arrivo in gran parte dell’Italia a causa di un vortice di aria fredda proveniente dal nord Europa che nelle prossime 72 ore raggiungerà anche il nostro Paese. Un flusso instabile, con centro d’azione sulla Gran...

ComuneMI : ?? Allerta meteo ? sul nodo idraulico di Milano. Rischio ordinario ?? per temporali fino a domani alle 14 e per ris… -

Valutata inoltregialla su Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, sui restanti territori di Lombardia e Veneto e su alcuni settori di Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, ...e temporali in arrivo sull'Italia, in particolare al centro - nord. Scatta così per la giornata di domani - 8 settembre - l'meteo arancione su gran parte del Veneto e alcuni settori ...Un flusso instabile, con centro d'azione sulla Gran Bretagna, si avvicina al nostro Paese e, nelle prossime ore, attiverà condizioni di spiccata instabilità ...ROMA – Un flusso instabile, con centro d’azione sulla Gran Bretagna, si avvicina al nostro Paese e, nelle prossime ore, attiverà condizioni di spiccata instabilità sulle regioni settentrionali. Rovesc ...