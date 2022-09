Mais | innovazione | tecnologia e produttività | ecco la tavola rotonda organizzata da Maschio Gaspardo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) In un mondo in cui la produzione alimentare è sempre più strategica, l'tecnologica può fare la differenza. I cambiamenti climatici, soprattutto a causa della siccità, hanno creato nuove sfide per il settore agricolo. Oggi è importante trovare delle soluzioni per migliorare la. Questioni cruciali per il presente e il futuro dell'agricoltura, alle quali si cercherà di dare delle risposte con una, l'8 settembre in Villa, dal titolo “Ladele le nuove tecniche di coltivazione”, con la partecipazione dell'ing. agronomo Ernesto Cruz, esperto mondiale della produzione di. All'incontro parteciperanno i rappresentanti delle più rilevanti associazioni di settore, come Gianni dalla Bernardina, ...