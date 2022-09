Ma quindi le sanzioni contro la Russia stanno funzionando? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tema è entrato prepotentemente nella campagna elettorale, con Salvini che continua a ribadirne l'inefficacia. La questione, però, non è così semplice da smarcare e gli effetti si fanno sentire Leggi su wired (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tema è entrato prepotentemente nella campagna elettorale, con Salvini che continua a ribadirne l'inefficacia. La questione, però, non è così semplice da smarcare e gli effetti si fanno sentire

CottarelliCPI : Chi vuole meno sanzioni alla Russia pensa che questo porti Putin a smettere di giocherellare col gas. È un'illusion… - borghi_claudio : Ottimo Salvini che ha il coraggio di dire che le sanzioni alla Russia fanno male a noi mentre la Russia fa 70 milia… - LiaQuartapelle : Quindi, a partire da questi dati. Chi dice che le sanzioni colpiscono solo l’Europa lo dice per ignoranza o perché… - 68Gio68 : RT @GianmarcoBorgh1: Fuori dal Coro! Anche Salvini come la Meloni Martedì scorso, non hanno risposto alla domanda di Giordano su Green pas… - Simedendi : RT @AntonioSocci1: Dicono: le #sanzioni sono inutili e danneggiano noi, ma una volta introdotte vanno mantenute per non dare segni di debol… -