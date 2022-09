Ludovica Pagani, che spacco sul red carpet di Venezia! FOTO (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il red carpet del Festival del Cinema di Venezia offre ogni anno sfilate di bellissime modelle, abiti scintillanti, ma anche aggressivi e da... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il reddel Festival del Cinema di Venezia offre ogni anno sfilate di bellissime modelle, abiti scintillanti, ma anche aggressivi e da...

Guemudrykiano : @chriderri97 Non gli ha impedito di farsi Ludovica Pagani eh - zazoomblog : Ludovica Pagani sul red carpet di Venezia79: il suo commento a Novella - #Ludovica #Pagani #carpet #Venezia79: - Gazzetta_it : Ludovica Pagani brilla a Venezia: fisico super grazie a fitness e personal trainer, ma niente dieta - martyspace97 : Comunque la diretta streaming del carpet è solo degli attori protagonisti. Non penso che vedremo giulia in streamin… - FetishItaliano : @elyblacksoul23 @ludovica_pagani @caterinabalivo @OfficialBelen @ClaudiaRuggeri @m_hunziker @TonioloMelita… -