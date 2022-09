Lucia Vuolo | “Forza Italia | la lungimiranza di rinnovarsi | così convinciamo tutti”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) di Erika Noschese “L’Europa è oramai il cuore pulsante di ogni singolo stato membro. Basti pensare al blocco dei prezzi dell’energia. Un’azione richiesta a più battute dae dal Partito Popolare Europeo. Il 9 settembre saremoa Bruxelles per comprendere le mosse strategiche messe in campo dalla Commissione europea e approvarle, pochi giorni dopo, in occasione della plenaria di Strasburgo”. Lo ha annunciato l’europarlamentare di, neo eletta co-coordinatrice degli azzurri, a Salerno.ha deciso. In provincia di Salerno ci sono quattro co-coordinatori e c’è anche lei. Molti avevano scambiato il suo silenzio in dissapore, qualcun altro l’ha usato magari per denigrarla. Eppure, dopo ...

A Salerno i co coordinatori provinciali sono, Costabile Spinelli, Giuseppe Ruberto e Francesco Pastore. Il responsabile propaganda è Vittorio Acocella, responsabile donne è Federica Buono,...