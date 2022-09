Luca Trapanese, dopo la replica della Meloni: “Anche lei sa che la legge sulle adozioni va aggiornata” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il botta e risposta via social tra Giorgia Meloni e Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli e padre single di una bimba con sindrome di down finirà a cena davanti a una pizza margherita. Fermo restando che le posizioni tra la leader di FdI e l’assessore napoletano restano distanti. «Io non voglio far cambiare idea a nessuno – dice Trapanese al Secolo XIX – Vorrei solo farle vedere la mia casa, la felicità di Alba, una bimba serena e appagata dall’amore, e poi farle conoscere la babysitter, i nonni, la rete degli affetti che la circonda… insomma, la famiglia di un padre gay e single. E naturalmente farle assaggiare la nostra leggendaria Margherita…». Di sicuro il tema delle adozioni, al di là di ogni posizione, è un nervo scoperto della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il botta e risposta via social tra Giorgia, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli e padre single di una bimba con sindrome di down finirà a cena davanti a una pizza margherita. Fermo restando che le posizioni tra la leader di FdI e l’assessore napoletano restano distanti. «Io non voglio far cambiare idea a nessuno – diceal Secolo XIX – Vorrei solo farle vedere la mia casa, la felicità di Alba, una bimba serena e appagata dall’amore, e poi farle conoscere la babysitter, i nonni, la rete degli affetti che la circonda… insomma, la famiglia di un padre gay e single. E naturalmente farle assaggiare la nostrandaria Margherita…». Di sicuro il tema delle, al di là di ogni posizione, è un nervo scoperto...

romanoduccio : RT @Grazia_eso3: Lui è Luca Trapanese ,padre adottivo , single, di questa splendida creatura. Senza di lui sarebbe in un orfanotrofio. Il… - SecolodItalia1 : Luca Trapanese, dopo la replica della Meloni: “Anche lei sa che la legge sulle adozioni va aggiornata”… - Tumbapaa : RT @Grazia_eso3: Lui è Luca Trapanese ,padre adottivo , single, di questa splendida creatura. Senza di lui sarebbe in un orfanotrofio. Il… - uncletomablogZ : RT @Grazia_eso3: Lui è Luca Trapanese ,padre adottivo , single, di questa splendida creatura. Senza di lui sarebbe in un orfanotrofio. Il… - akhenaton1334ac : RT @Grazia_eso3: Lui è Luca Trapanese ,padre adottivo , single, di questa splendida creatura. Senza di lui sarebbe in un orfanotrofio. Il… -