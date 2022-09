Love in the Villa: al primo posto il film di Mark Steven su Netflix (Di mercoledì 7 settembre 2022) Verona protagonista, grazie al film Netflix Love in the Villa, uscito sulla piattaforma lo scorso il 1° settembre. Ha raggiunto in soli 5 giorni il primo posto tra i film più visti. Love in the Villa tra i più visti su Netflix in Italia Giusto un anno fa si annunciavano le riprese del film nella città di Verona. Dove la produzione esecutiva affidata a Nicola Rosada di 360 Degrees film ha affiancato il regista e produttore Mark Steven Johnson. Le produttrici Margret Huddleston e Stephanie Slack. I due protagonisti: Tom Hopper, star di Il trono di spade e The Umbrella Academy e Kat Graham, la Bonnie Bennett di The Vampire Diaries. “Il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 7 settembre 2022) Verona protagonista, grazie alin the, uscito sulla piattaforma lo scorso il 1° settembre. Ha raggiunto in soli 5 giorni iltra ipiù visti.in thetra i più visti suin Italia Giusto un anno fa si annunciavano le riprese delnella città di Verona. Dove la produzione esecutiva affidata a Nicola Rosada di 360 Degreesha affiancato il regista e produttoreJohnson. Le produttrici Margret Huddleston e Stephanie Slack. I due protagonisti: Tom Hopper, star di Il trono di spade e The Umbrella Academy e Kat Graham, la Bonnie Bennett di The Vampire Diaries. “Il ...

