(Di mercoledì 7 settembre 2022) Inizieranno nel fine settimana iseniordi, in programma a Belgrado, in Serbia, dal 10 al 18 settembre: le 30 categorie di peso di greco-romana, femminile e stile libero entreranno in gara in quest’ordine e saranno 13 glial via alla Stark Arena. Questi i: Dalma Caneva (68 kg) e Enrica Rinaldi (76 kg) nella femminile; Giovanni Freni (55 kg), Riccardo Vito Abbrescia (77 kg), Matteo Maffezzoli (82 kg), Mirco Minguzzi (87 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg) e Danila Sotnikov (130 kg) nella greco-romana; Gianluca Talamo (70 kg), Frank Chamizo (74 kg), Aron Caneva (86 kg), Simone Iannattoni (92 kg) e Benjamin Honis (97 kg) nello stile libero. Non risulta nell’elenco dei, per imperfette condizioni fisiche, il bronzo ...

Lotta, i convocati dell'Italia per i Mondiali 2022: 13 azzurri al via, assente Abraham Conyedo È tutto pronto per l'inizio dei Campionati Mondiali di Lotta Senior 2022 stile libero, greco romana e femminile, in programma da sabato 10 a domenica 18 settembre a Belgrado, in Serbia. La rassegna ir ...L'atleta piacentina era già stata convocata a numerosi allenamenti della nazionale azzurra, ma stavolta la convocazione è ancora più prestigiosa in quanto trattasi di un raduno ristretto della naziona ...