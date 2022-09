Liz Truss si insedia e promette: 'Porterò il Regno Unito fuori dalla tempesta' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Liz Truss ha pronunciato il suo discorso d'insediamento come nuova premier britannica. L'esponente dei Conservatori, davanti a Downing Street ha promesso di portare il Regno Unito 'fuori dalla ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lizha pronunciato il suo discorso d'mento come nuova premier britannica. L'esponente dei Conservatori, davanti a Downing Street ha promesso di portare il...

Giorgiolaporta : Mentre il #RegnoUnito avrà Liz Truss come nuova premier conservatrice, il nostro #Pd non solo non ha mai candidato… - GiovaQuez : La nuova leader dei conservatori Liz Truss, ha ringraziato Boris Johnson per essersi 'opposto a Vladimir Putin'. Ch… - you_trend : ?? #BREAKING #UK: Liz #Truss è la nuova leader dei Conservatori e, di conseguenza, la nuova premier. Prende il posto… - 68Gio68 : RT @ProItalia_org: #LizTruss è stata eletta leader dei Tories. Da domani diverrà ufficialmente Primo Ministro del Regno Unito, prendendo il… - AssiaVonNeumann : RT @Linkiesta: I capelli di #LizTruss, il ciclo di #AstroSamantha e l’unica disparità di genere La donna è un mammifero umano adulto che p… -