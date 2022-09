Liz Truss entra a Downing Street, in agenda l'emergenza energia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Addio a Boris Johnson, a Downing Street inizia la stagione di Liz Truss: terzo leader donna nella storia britannica dopo Margaret Thatcher e Theresa May. Un'era che sorge sotto venti di "tempesta", ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Addio a Boris Johnson, ainizia la stagione di Liz: terzo leader donna nella storia britannica dopo Margaret Thatcher e Theresa May. Un'era che sorge sotto venti di "tempesta", ...

Giorgiolaporta : Mentre il #RegnoUnito avrà Liz Truss come nuova premier conservatrice, il nostro #Pd non solo non ha mai candidato… - GiovaQuez : La nuova leader dei conservatori Liz Truss, ha ringraziato Boris Johnson per essersi 'opposto a Vladimir Putin'. Ch… - you_trend : ?? #BREAKING #UK: Liz #Truss è la nuova leader dei Conservatori e, di conseguenza, la nuova premier. Prende il posto… - Nicola23453287 : RT @ItalexitMori: Liz Truss è una psicopatica pericolosa. Pensavo che le frasi lette fossero fake. Invece ha detto davvero che è pronta a f… - FI_NewSs : RT @LiciaRonzulli: La nuova leader ‘Tory’ Liz Truss nominata premier britannica. Anche lei secondo Enrico Letta è un pericolo per la democr… -