LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ultima salita, Craddock va da solo. In gruppo si muove la Movistar (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA DELLA Vuelta DOPO IL RITIRO DI ROGLIC PRIMOZ ROGLIC SI RITIRA 16.51 Ora la strada scende leggermente per un chilometro, poi si torna a salire fino al traguardo. 16.50 Parte Elie Gesbert (Arkea-Samsic) che vuole riportarsi su Craddock, lontano 25”. 5 chilometri al traguardo. 16.48 Anche il gruppo sta per cominciare la salita del Monasterio de Tentudìa. La Ineos prova ad accelerare l’andatura. 16.45 Prosegue l’azione di Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco) ma non ha guadagnato moltissimo sugli ex compagni di fuga. 16.43 Attenzione, si muove qualcosa in gruppo: c’è la Movistar a tirare. Evidentemente Enric Mas vuole provare a smuovere le acque ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA DELLADOPO IL RITIRO DI ROGLIC PRIMOZ ROGLIC SI RITIRA 16.51 Ora la strada scende leggermente per un chilometro, poi si torna a salire fino al traguardo. 16.50 Parte Elie Gesbert (Arkea-Samsic) che vuole riportarsi su, lontano 25”. 5 chilometri al traguardo. 16.48 Anche ilsta per cominciare ladel Monasterio de Tentudìa. La Ineos prova ad accelerare l’andatura. 16.45 Prosegue l’azione di Lawson(BikeExchange-Jayco) ma non ha guadagnato moltissimo sugli ex compagni di fuga. 16.43 Attenzione, siqualcosa in: c’è laa tirare. Evidentemente Enric Mas vuole provare a sre le acque ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 20 chilometri al traguardo si avvicina la salita finale -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo lascia fare aumentano le possibilità per la fuga -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: -40 dal traguardo fuga con De Marchi Soler e Jungels con 7? -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi Jungels e Soler nella fuga di giornata gruppo a 3’30”… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi Jungels e Soler nella fuga di giornata gruppo a 3’30”… -