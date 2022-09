LIVE Napoli-Liverpool, Champions League in DIRETTA: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-LIVErpool Champions League, Osimhen stringe i denti. Spalletti deve fare i conti con qualche giocatore non in perfette condizioni fisiche. Napoli che dovrebbe scendere in campo con Meret in porta. Di Lorenzo terzino destro e Mario Rui a sinistra. Nel mezzo Kim e Rrahmani. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. Davanti Politano, Kvaratskhelia e stringerà i denti Osimhen come punta. Dalla panchina Simeone e Raspadori. Klopp per il suo LIVErpool dovrebbe fare queste scelte di formazione Alisson tra i pali. Alexander-Arnold terzino destro, Matip e Van Dijk invece i difensori centrali. Robertson andrà a sinistra. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale dirpool, Osimhen stringe i denti. Spalletti deve fare i conti con qualche giocatore non in perfette condizioni fisiche.che dovrebbe scendere in campo con Meret in porta. Di Lorenzo terzino destro e Mario Rui a sinistra. Nel mezzo Kim e Rrahmani. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. Davanti Politano, Kvaratskhelia e stringerà i denti Osimhen come punta. Dalla panchina Simeone e Raspadori. Klopp per il suorpool dovrebbe fare queste scelte di formazione Alisson tra i pali. Alexander-Arnold terzino destro, Matip e Van Dijk invece i difensori centrali. Robertson andrà a sinistra. ...

