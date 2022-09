LIVE Napoli-Liverpool 4-1, Champions League in DIRETTA: Zielinski, Anguissa e Simeone firmano le reti di una vittoria straordinaria (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.02 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 23.00 Ecco le pagelle: Napoli (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 7, Kim 7, OLIVEra 6.5 (74? Mario Rui 6); Anguissa 7.5, Lobotka 7, Zielinski 8 (74? Elmas 6); Politano 6 (56? Lozano 6), Osimhen 6.5 (40? Simeone 7), Kvaratskhelia 7.5 (56? Zerbin 6). All. Spalletti 9. LIVErpool (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 4, Gomez 4 (46? Matip 5), Van Dijk 4.5, Robertson 6; Fabinho 5, Milner 4.5 (62? Alcantara 6), Elliott 5 (76? Arthur 6); Diaz 7, Firmino 5 (61? Nunez 6), Salah 5 (62? Jota 6). All. Klopp 4. 22.57 Napoli che vince una partita con pieno merito, doppietta di Zielinski, si sblocca ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.02 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.00 Ecco le pagelle:(4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 7, Kim 7, Ora 6.5 (74? Mario Rui 6);7.5, Lobotka 7,8 (74? Elmas 6); Politano 6 (56? Lozano 6), Osimhen 6.5 (40?7), Kvaratskhelia 7.5 (56? Zerbin 6). All. Spalletti 9.rpool (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 4, Gomez 4 (46? Matip 5), Van Dijk 4.5, Robertson 6; Fabinho 5, Milner 4.5 (62? Alcantara 6), Elliott 5 (76? Arthur 6); Diaz 7, Firmino 5 (61? Nunez 6), Salah 5 (62? Jota 6). All. Klopp 4. 22.57che vince una partita con pieno merito, doppietta di, si sblocca ...

