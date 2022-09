LIVE Napoli-Liverpool 4-1, Champions League in DIRETTA: accorcia Luis Diaz! (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Rete di Luis Diaz, grande tiro a giro sul secondo palo, Napoli-LIVErpool 4-1. 50? Gooooooooooool, Zielinski, in due tempi il centrocampista polacco mette in rete con un pallonetto, Napoli-LIVErpool 4-0. 48? Fuori Joe Gomez, dentro Matip nel LIVErpool. 46? Inizia la ripresa! 21.53 Dominio totale del Napoli, errori dei singoli e di reparto davvero gravi nei Reds. Si segnala anche un rigore sbagliato da Osimhen. Grande prova di Anguissa. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Napoli-LIVErpool 3-0. 45? Gooooooooooooool, Simeone, Kvaratskhelia devastante sulla sinistra che fornisce l’assist a Simeone, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Rete diDiaz, grande tiro a giro sul secondo palo,rpool 4-1. 50? Gooooooooooool, Zielinski, in due tempi il centrocampista polacco mette in rete con un pallonetto,rpool 4-0. 48? Fuori Joe Gomez, dentro Matip nelrpool. 46? Inizia la ripresa! 21.53 Dominio totale del, errori dei singoli e di reparto davvero gravi nei Reds. Si segnala anche un rigore sbagliato da Osimhen. Grande prova di Anguissa. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo,rpool 3-0. 45? Gooooooooooooool, Simeone, Kvaratskhelia devastante sulla sinistra che fornisce l’assist a Simeone, ...

sscnapoli : ?? Segui la @UEFAYouthLeague! Alle 14:00 Napoli-Liverpool #UYL ?? #ForzaNapoliSempre - rtl1025 : ?? “Bassa marea, Mont Saint-Michel in centro a Napoli Giriamo a vuoto, poi ci troviamo come miracoli #Bonsoir, my lo… -