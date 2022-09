LIVE Napoli-Liverpool 3-0, Champions League in DIRETTA: Simeone segna la terza rete! (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 Dominio totale del Napoli, errori dei singoli e di reparto davvero gravi nei Reds. Si segnala anche un rigore sbagliato da Osimhen. Grande prova di Anguissa. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Napoli-LIVErpool 3-0. 45? Gooooooooooooool, Simeone, Kvaratskhelia devastante sulla sinistra che fornisce l’assist a Simeone, Napoli-LIVErpool 3-0. 43? Fuori Osimhen, dentro Simeone per il Napoli. 41? Problemi muscolari per Osimhen. 39? Napoli che arretra pericolosamente. 37? Napoli che regge bene la reazione del LIVErpool. 35? Meret respinge un tentativo di testa di Van ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.53 Dominio totale del, errori dei singoli e di reparto davvero gravi nei Reds. Sila anche un rigore sbagliato da Osimhen. Grande prova di Anguissa. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo,rpool 3-0. 45? Gooooooooooooool,, Kvaratskhelia devastante sulla sinistra che fornisce l’assist arpool 3-0. 43? Fuori Osimhen, dentroper il. 41? Problemi muscolari per Osimhen. 39?che arretra pericolosamente. 37?che regge bene la reazione delrpool. 35? Meret respinge un tentativo di testa di Van ...

