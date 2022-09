LIVE – Ludogorets-Roma, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA) (Di mercoledì 7 settembre 2022) La DIRETTA testuale della conferenza stampa di José Mourinho in vista di Ludogorets-Roma, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023. I giallorossi debuttano in Europa domani, giovedì 8 settembre, alla Ludogorets Arena contro la formazione bulgara. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti questa sera alle ore 18.10. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA conferenza IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 18:30 – “Abbiamo il massimo rispetto per il Ludogorets e l’Helsinki. Il calcio europeo è diverso, ci sono spesso risultati a sorpresa anche in Champions. Non vogliamo risparmiare giocatori in vista del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Latestuale delladi Joséin vista di, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023. I giallorossi debuttano in Europa domani, giovedì 8 settembre, allaArena contro la formazione bulgara. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti questa sera alle ore 18.10. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAIN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 18:30 – “Abbiamo il massimo rispetto per ile l’Helsinki. Il calcio europeo è diverso, ci sono spesso risultati a sorpresa anche in Champions. Non vogliamo risparmiare giocatori in vista del ...

