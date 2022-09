LIVE Italia-Grecia 2-4, Europei pallanuoto femminile in DIRETTA: allungano le elleniche (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’19” Parato il tiro di Giustini dalla distanza. Il Setterosa sta giocando male. Gol di Ninou su rigore. Italia-Grecia 2-4. 5’37” Altro rigore per la Grecia e secondo fallo grave per Viacava. Non è il Setterosa visto nel girone sino ad ora. 6’00” Ancora una volta Galardi neutralizzata al centro. 6’18” Para ancora Banchelli. 6’28” Miracolo di Banchelli, ma il possesso è ancora della Grecia in superiorità numerica. 7’04” Galardi anticipata al centro. 7’33” Xenaki riceve al centro, si gira e fa secca Banchelli. Italia-Grecia 2-3. E’ durissima, ma cosa aspettarsi da una semifinale europea? Il secondo sprint viene vinto dalla Grecia. 20.44 0/2 in superiorità numerica per l’Italia, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5’19” Parato il tiro di Giustini dalla distanza. Il Setterosa sta giocando male. Gol di Ninou su rigore.2-4. 5’37” Altro rigore per lae secondo fallo grave per Viacava. Non è il Setterosa visto nel girone sino ad ora. 6’00” Ancora una volta Galardi neutralizzata al centro. 6’18” Para ancora Banchelli. 6’28” Miracolo di Banchelli, ma il possesso è ancora dellain superiorità numerica. 7’04” Galardi anticipata al centro. 7’33” Xenaki riceve al centro, si gira e fa secca Banchelli.2-3. E’ durissima, ma cosa aspettarsi da una semifinale europea? Il secondo sprint viene vinto dalla. 20.44 0/2 in superiorità numerica per l’, ...

SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - RaiNews : Oggi alle 17.30 l'Italia alla prova della Francia per conquistare la semifinale dei mondiali di pallavolo #MWCH2022… - bot_naps : Il famoso down di Gubana ha sgangato, pisciado ,sbunrado nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - zazoomblog : LIVE – Italia-Grecia 0-1: semifinale Europei femminili 2022 pallanuoto in DIRETTA - #Italia-Grecia #semifinale… -