LIVE Italia-Francia 2-2 volley | Mondiali 2022 in DIRETTA | 25-22 | si va al tie-break!

(Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.30 Ricordiamo per scrupolo che nel quinto set si arriva a 15. 19.28 19 punti per Romanò, 11 per Michieletto, 10 per Lavia. Larisponde con i 14 di Patry (subentrato a Boyer nel secondo set) e i 10 di Ngapeth. 25-22 ESCE LA BATTUTA DI PATRY!2-2, si va al tie-24-22 Bottolo serve fuori. Ora servono testa e cuore. Entra Bottolo per la battuta. 24-21 Scambio infinito, ladifende due volte su Romanò e una su Michieletto, poi invasione provvidenziale di Louati. Che brividi, come direbbe Mahmood. 23-21 Mani fuori di Patry. Richiesta di moviola della. Ma la palla è nettamente fuori. 23-20 Serve benissimo Michieletto, Ngapeth attacca fuori da seconda linea. Time-out ...