LIVE Italia-Francia 1-2 volley, Mondiali 2022 in DIRETTA: 23-25, gli azzurri erano avanti 17-13 nel 3° (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Difesa di Balaso, esce nettamente il contrattacco di Romanò. Non siamo cinici. 6-5 Lunga la battuta di Patry. 5-5 Ancora Patry, migliore in campo. Non riusciamo ad arginarlo in nessun modo. 5-4 Mani fuori di Romanò. 4-4 Mani fuori di Patry. 4-3 A mezza rete la battuta di Ngapeth. 3-3 L’Italia difende su Ngapeth, poi Michieletto attacca fuori. Senza la nostra stella è difficile. Poi si fa anche male alla schiena. 3-2 Fuori la battuta di Brizard. 2-2 Pallonetto di Patry. Qui si poteva fare di più. 2-1 Ace di Galassi. 1-1 Lunga la battuta di Le Goff. 0-1 Pipe di Louati, che è rimasto dentro al posto di Clevenot. Inizia il quarto set con Lavia in battuta. 18.58 Michieletto abbastanza bene, ma non è quello degli Europei 2021. Top-scorer Romanò con 12 punti, 10 per Lavia. 18.57 Adesso c’è un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-6 Difesa di Balaso, esce nettamente il contrattacco di Romanò. Non siamo cinici. 6-5 Lunga la battuta di Patry. 5-5 Ancora Patry, migliore in campo. Non riusciamo ad arginarlo in nessun modo. 5-4 Mani fuori di Romanò. 4-4 Mani fuori di Patry. 4-3 A mezza rete la battuta di Ngapeth. 3-3 L’difende su Ngapeth, poi Michieletto attacca fuori. Senza la nostra stella è difficile. Poi si fa anche male alla schiena. 3-2 Fuori la battuta di Brizard. 2-2 Pallonetto di Patry. Qui si poteva fare di più. 2-1 Ace di Galassi. 1-1 Lunga la battuta di Le Goff. 0-1 Pipe di Louati, che è rimasto dentro al posto di Clevenot. Inizia il quarto set con Lavia in battuta. 18.58 Michieletto abbastanza bene, ma non è quello degli Europei 2021. Top-scorer Romanò con 12 punti, 10 per Lavia. 18.57 Adesso c’è un ...

