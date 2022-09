LIVE Italia-Francia 1-1 volley, Mondiali 2022 in DIRETTA: 25-21, gli azzurri pareggiano! (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 In rete la battuta di Michieletto. 8-6 Anzani a segno con il primo tempo al secondo tentativo. 7-6 Michieletto viene difeso due volte, poi contrattacco di Ngapeth. 7-5 Diagonale di Patry. Comunque meglio prendere questi punti che regalarli sbagliando il servizio. 7-4 CONTRATTACCO DI ROMANO’! Ma che difesa di Lavia. Basta tenere la palla in campo con la battuta, ragazzi! 6-4 Ngapeth cerca le mani del muro, ma non le trova: attacco fuori. 5-4 Pipe di Lavia. 4-4 Sbaglia la ricezione l’Italia, Brizard ci punisce di seconda. Quando l’Italia cala al servizio… 4-3 Sbaglia anche Galassi in battuta. 4-2 Diagonale di Michieletto. 3-2 Lavia tira piano e la mette in rete. 13 errori al servizio per l’Italia, tanti. 3-1 Fuori anche il servizio di Chinenyeze. 2-1 Esce la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-7 In rete la battuta di Michieletto. 8-6 Anzani a segno con il primo tempo al secondo tentativo. 7-6 Michieletto viene difeso due volte, poi contrattacco di Ngapeth. 7-5 Diagonale di Patry. Comunque meglio prendere questi punti che regalarli sbagliando il servizio. 7-4 CONTRATTACCO DI ROMANO’! Ma che difesa di Lavia. Basta tenere la palla in campo con la battuta, ragazzi! 6-4 Ngapeth cerca le mani del muro, ma non le trova: attacco fuori. 5-4 Pipe di Lavia. 4-4 Sbaglia la ricezione l’, Brizard ci punisce di seconda. Quando l’cala al servizio… 4-3 Sbaglia anche Galassi in battuta. 4-2 Diagonale di Michieletto. 3-2 Lavia tira piano e la mette in rete. 13 errori al servizio per l’, tanti. 3-1 Fuori anche il servizio di Chinenyeze. 2-1 Esce la ...

