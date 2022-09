LIVE Italia-Francia 0-1 volley, Mondiali 2022 in DIRETTA: 12-12, si inceppa di nuovo la battuta (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-16 Parallela di Lavia. 16-16 Mani fuori di Patry, che purtroppo sta giocando molto meglio rispetto a Boyer. 16-15 Scambio lunghissimo. Difesa pazzesca di Grebennikov, per fortuna Lavia chiude in diagonale. Punto che può rivelarsi fondamentale. 15-15 Primo tempo di Le Goff. Ora gli azzurri hanno rallentato al servizio per non sbagliare, ma Brizard si affida molto ai centrali. 15-14 Parallela di Romanò. Ora è punto a punto. 14-14 Ancora Chinenyeze, qui Balaso poteva fare di più. 14-13 Esce di poco la battuta di Ngapeth. 13-13 Primo tempo di Chinenyeze. 13-12 Mani fuori di Michieletto. Si interrompe la serie letale di Brizard in battuta. Time-out De Giorgi. 12-12 Ace di Brizard. Avete visto cosa succede sbagliando le battute? Subito la Francia ha colmato il gap ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-16 Parallela di Lavia. 16-16 Mani fuori di Patry, che purtroppo sta giocando molto meglio rispetto a Boyer. 16-15 Scambio lunghissimo. Difesa pazzesca di Grebennikov, per fortuna Lavia chiude in diagonale. Punto che può rivelarsi fondamentale. 15-15 Primo tempo di Le Goff. Ora gli azzurri hanno rallentato al servizio per non sbagliare, ma Brizard si affida molto ai centrali. 15-14 Parallela di Romanò. Ora è punto a punto. 14-14 Ancora Chinenyeze, qui Balaso poteva fare di più. 14-13 Esce di poco ladi Ngapeth. 13-13 Primo tempo di Chinenyeze. 13-12 Mani fuori di Michieletto. Si interrompe la serie letale di Brizard in. Time-out De Giorgi. 12-12 Ace di Brizard. Avete visto cosa succede sbagliando le battute? Subito laha colmato il gap ...

