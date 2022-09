LIVE Italia-Francia 0-0 volley | Mondiali 2022 in DIRETTA | 13-13 | tutto da rifare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-14 Muro di Anzani su Boyer! Quando la palla rimane in campo…Cerchiamo di non sbagliare troppo al servizio. 15-14 Parallela di Romanò. 14-14 Fuori la battuta di Giannelli. Purtroppo l’si è smarrita al servizio. 14-13 Esce la battuta di Clevenot. 13-13 Ace di Clevenot: pallone sul nastro e poi beffardamente nel campo azzurro. 13-12 In rete la battuta di Galassi. 13-11 Esce la battuta di Boyer. 12-11 Primo tempo di Le Goff.era nato da un gran servizio di Boyer, con la difesa francese che aveva difeso l’attacco di Michieletto. 12-10 Esce anche il servizio di Lavia. 12-9 Parallela di Lavia. Per ora Giannelli non sta utilizzando i centrali. 11-9 Largo di poco il servizio di Romanò. 11-8 Pipe di Michieletto. Dobbiamo pensare un punto per volta. 10-8 Ngapeth ci mette ...