LIVE Inter-Bayern Monaco 0-1, Champions League in DIRETTA: buon avvio dei nerazzurri nella ripresa (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-LIVERPOOL 66? 2-0 Bayern!! SEGNA ANCORA SANE!!! Gol splendido del Bayern, azione da Play Station. 64? Che rischio di Onana! Deviazione di Bastoni sul cross di Kimmich: pallone che bacia il palo e torna fra le sue braccia. 62? Non c’è niente dice il Var, si può proseguire. 61? Intervento al limite con la mano di Brozovic che in scivolata ha toccato di mano in area di rigore. 60? Neuer rischia tantissimo sulla pressione di Lautaro! Alla fine si salva in qualche modo il portierone tedesco. 58? Skriniar si immola su Coman! Calcio d’angolo per il Bayern. 57? Mané colpito da Muller sul tentativo di destro: rimessa dal fondo. 55? Bastoni anticipa Sabitzer e spazza via. 54? ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NAPOLI-RPOOL 66? 2-0!! SEGNA ANCORA SANE!!! Gol splendido del, azione da Play Station. 64? Che rischio di Onana! Deviazione di Bastoni sul cross di Kimmich: pallone che bacia il palo e torna fra le sue braccia. 62? Non c’è niente dice il Var, si può proseguire. 61?vento al limite con la mano di Brozovic che in scivolata ha toccato di mano in area di rigore. 60? Neuer rischia tantissimo sulla pressione di Lautaro! Alla fine si salva in qualche modo il portierone tedesco. 58? Skriniar si immola su Coman! Calcio d’angolo per il. 57? Mané colpito da Muller sul tentativo di destro: rimessa dal fondo. 55? Bastoni anticipa Sabitzer e spazza via. 54? ...

Inter : Vigilia di #InterBayern, siamo live su Twitch per parlare del primo match di #UCL ?? Clicca qui ??… - Inter : Manca sempre meno alla prima serata di @ChampionsLeague ?? Siamo live su Twitch con tutte le ultime dal campo, clic… - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieB | Colpo del @sscalciobari, fatta per Eddie #Salcedo dall'#Inter - SportRisultati : #ChampionsLeague gr.C ?? LIVE ?? GOAL Bayern!! ?? 66' D'Ambrosio og. Inter-Bayern 0-2 ??[15' Sane, 66' D'Ambrosio og… - zazoomblog : LIVE Inter-Bayern Monaco 0-1: due occasioni per Dzeko nerazzurri più convinti - #Inter-Bayern #Monaco #occasioni -