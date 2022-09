LIVE Inter-Bayern Monaco 0-1: a San Siro dominano i tedeschi all'intervallo (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Inter debutta in Champions League in una serata per cuori forti. A San Siro arriva il Bayern Monaco in una delle tante sfide a 5 stelle... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'debutta in Champions League in una serata per cuori forti. A Sanarriva ilin una delle tante sfide a 5 stelle...

Inter : Vigilia di #InterBayern, siamo live su Twitch per parlare del primo match di #UCL ?? Clicca qui ??… - Inter : Manca sempre meno alla prima serata di @ChampionsLeague ?? Siamo live su Twitch con tutte le ultime dal campo, clic… - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieB | Colpo del @sscalciobari, fatta per Eddie #Salcedo dall'#Inter - zazoomblog : LIVE Inter-Bayern Monaco 0-0 Champions League in DIRETTA: i nerazzurri soffrono ma resistono - #Inter-Bayern… - FcInterNewsit : Rivivi qui il primo tempo di #InterBayernMonaco Il nostro live???? -