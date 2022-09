LIVE Inter-Bayern Monaco 0-0, Champions League in DIRETTA: i nerazzurri soffrono, ma resistono (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-LIVERPOOL 23? Fa grandissima difficoltà l’Inter a ripartire, da qualche minuto si gioca a una porta sola. 22? MULLER!! Sané-Mané e Muller: destro alzato dal volo di Onana sopra la traversa. 20? Kimmich prova con il sinistro da fuori: Onana blocca senza problemi. 19? Lautaro commette fallo su Hernandez: poteva ripartire una ripartenza Interessante. 18? Non rapidissimo il fraseggio del Bayern, l’Inter può organizzarsi. 16? D’Ambrosio! Il destro è centrale e Neuer blocca: aveva spinto bene a destra Dumfries. 15? Intanto il Barcellona è passato in vantaggio sul Viktoria Plzen grazie al gol dell’ex Milan Kessié. 14? Si abbassa Brozovic per dare una mano in fase di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NAPOLI-RPOOL 23? Fa grandissima difficoltà l’a ripartire, da qualche minuto si gioca a una porta sola. 22? MULLER!! Sané-Mané e Muller: destro alzato dal volo di Onana sopra la traversa. 20? Kimmich prova con il sinistro da fuori: Onana blocca senza problemi. 19? Lautaro commette fallo su Hernandez: poteva ripartire una ripartenzaessante. 18? Non rapidissimo il fraseggio del, l’può organizzarsi. 16? D’Ambrosio! Il destro è centrale e Neuer blocca: aveva spinto bene a destra Dumfries. 15? Intanto il Barcellona è passato in vantaggio sul Viktoria Plzen grazie al gol dell’ex Milan Kessié. 14? Si abbassa Brozovic per dare una mano in fase di ...

