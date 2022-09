LIVE Champions League: Barcellona-Viktoria 0-0 e altre tre gare. Girone Napoli, l'Ajax asfalta 4-0 i Rangers (Di mercoledì 7 settembre 2022) Occhi puntati su Inter e Napoli, ma la Champions League offre nel menu del mercoledì altri incroci molto interessanti. Alle 18:45, nel... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Occhi puntati su Inter e, ma laoffre nel menu del mercoledì altri incroci molto interessanti. Alle 18:45, nel...

acmilan : ??? #SALACM ??? #UCL pre-match press conference: become a member of our YouTube channel to watch it live ??… - sportli26181512 : Napoli-Liverpool, MOVIOLA LIVE: mano di Milner, rigore netto: I principali episodi arbitrali della sfida tra Napoli… - fanpage : Al posto della sigla 'Nap', su Prime Video nei primi match contro il Liverpool è apparso 'Ita', Italia. Lo strano e… - Corriere : Inter-Bayern, formazioni ufficiali: Inzaghi lancia Onana e Mkhitaryan, fuori De Vrij - elturro666 : @cuoredialiante Maronnocarmine, in 'sti giorni non ci sto capendo nulla: la Nazionale Femminile ai mondiale, l'Ital… -