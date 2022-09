LIVE Atletica, Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: TAMBERI VOLA A 2.34!!! (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.05 Errore netto per Harrison a questa misura. 19.04 Comincia a saltare proprio Harrison a 2.36. 19.02 Ce la fa Harrison!! L’americano salta 2.34!! Super salto! 19.00 TAMBERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2.34!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MIGLIOR MISURA STAGIONALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UN FUORICLASSE ECCEZIONALE!!!!!!! 18.58 Secondo errore per Harrison a 2.34, TAMBERI prova a fare il colpaccio. 18.56 Fallisce non di molto TAMBERI a 2.34! 18.55 Errore per TAMBERI a 2.32: avrà due tentativi a 2.34. 18.54 Sbaglia ancora Barshim a 2.32! Solo un salto valido a 2.18 per il campione olimpico. 18.53 Eliminata Morris nell’alta: la statunitense non riesce ad arrivare a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.05 Errore netto per Harrison a questa misura. 19.04 Comincia a saltare proprio Harrison a 2.36. 19.02 Ce la fa Harrison!! L’americano salta 2.34!! Super salto! 19.00IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MIGLIOR MISURA STAGIONALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UN FUORICLASSE ECCEZIONALE!!!!!!! 18.58 Secondo errore per Harrison a 2.34,prova a fare il colpaccio. 18.56 Fallisce non di moltoa 2.34! 18.55 Errore pera 2.32: avrà due tentativi a 2.34. 18.54 Sbaglia ancora Barshim a 2.32! Solo un salto valido a 2.18 per il campione olimpico. 18.53 Eliminata Morris nell’alta: la statunitense non riesce ad arrivare a ...

