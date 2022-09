LIVE Atletica, Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: Tamberi vola a 2.34 e conquista il diamante! (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22 Vince Kipkorir con il tempo di 12:59.05. Secondo Lobalu e terzo Fisher. 19.21 Kipkorir accelera da dietro e stacca tutti! 19.20 Bekele arriva da dietro ad alta velocità, ma decide di rimanere dietro ad Aregawi. 19.17 Aregawi rimane da solo in testa, si stacca Kipkorir. 19.15 Barega comanda il gruppo ai 3000 metri: passo davvero altissimo. 19.12 PER IL SECONDO ANNO DI FILA GIANMARCO Tamberi VINCE IL DIAMANTE NEL SALTO IN ALTO! 19.11 Non va lontano dai 2.36, ma sbaglia Harrison! 19.10 Si è ritirato Tamberi che non vuole rischiare un infortunio: la pedana è scivolosa. 19.09 Secondo errore per Harrison a 2.36. 19.08 Comincia la gara dei 5000 metri maschili. 19.06 Abortisce il salto a 2.36 Tamberi: forse la pedana comincia a bagnarsi ed è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.22 Vince Kipkorir con il tempo di 12:59.05. Secondo Lobalu e terzo Fisher. 19.21 Kipkorir accelera da dietro e stacca tutti! 19.20 Bekele arriva da dietro ad alta velocità, ma decide di rimanere dietro ad Aregawi. 19.17 Aregawi rimane da solo in testa, si stacca Kipkorir. 19.15 Barega comanda il gruppo ai 3000 metri: passo davvero altissimo. 19.12 PER IL SECONDO ANNO DI FILA GIANMARCOVINCE IL DIAMANTE NEL SALTO IN ALTO! 19.11 Non va lontano dai 2.36, ma sbaglia Harrison! 19.10 Si è ritiratoche non vuole rischiare un infortunio: la pedana è scivolosa. 19.09 Secondo errore per Harrison a 2.36. 19.08 Comincia la gara dei 5000 metri maschili. 19.06 Abortisce il salto a 2.36: forse la pedana comincia a bagnarsi ed è ...

zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: Bruni bene a 4.61 Tamberi comincia alla grande a 2.21 -… - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: Ponzio comincia con un 20.50 alle 18.00 Tamberi - #Atletica… - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: in gara Tamberi Bruni e Ponzio nella prima giornata! -… - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: day-1 il neo sposo Gianmarco Tamberi per l’ultimo sigillo -… - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: day-1 il neo sposo Gianmarco Tamberi per l’ultimo sigillo -… -