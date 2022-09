LIVE Atletica, Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: Tamberi comincia alla grande a 2.21, Bruni si ferma a 4.61 (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 4.76 per Nina Kennedy! L’australiana è in testa alla gara. 18.28 Protsenko non sbaglia al secondo tentativo a 2.24. 18.26 Tamberi decide di saltare questa misura per tornare DIRETTAmente a 2.27. 18.23 Non passa Barshim al primo tentativo a 2.24! 18.21 Bruni sbaglia anche al terzo tentativo e si taglia al polso: eliminazione per l’azzurra. 18.19 Sbaglia per la seconda volta a 4.71 Roberta Bruni. 18.16 Barshim decide di non saltare a 2.21. 18.14 comincia BENE Tamberi! 2.21 fatto senza problemi al primo colpo. 18.12 Nessun problema per Mutaz Essa Barshim all’ingresso in gara. 18.10 Errore per Roberta Bruni al primo tentativo a 4.71. 18.08 Fuori la padrona di casa Angelica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31 4.76 per Nina Kennedy! L’australiana è in testagara. 18.28 Protsenko non sbaglia al secondo tentativo a 2.24. 18.26decide di saltare questa misura per tornaremente a 2.27. 18.23 Non passa Barshim al primo tentativo a 2.24! 18.21sbaglia anche al terzo tentativo e si taglia al polso: eliminazione per l’azzurra. 18.19 Sbaglia per la seconda volta a 4.71 Roberta. 18.16 Barshim decide di non saltare a 2.21. 18.14BENE! 2.21 fatto senza problemi al primo colpo. 18.12 Nessun problema per Mutaz Essa Barshim all’ingresso in gara. 18.10 Errore per Robertaal primo tentativo a 4.71. 18.08 Fuori la padrona di casa Angelica ...

zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: Bruni bene a 4.61 Tamberi comincia alla grande a 2.21 -… - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: Ponzio comincia con un 20.50 alle 18.00 Tamberi - #Atletica… - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: in gara Tamberi Bruni e Ponzio nella prima giornata! -… - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: day-1 il neo sposo Gianmarco Tamberi per l’ultimo sigillo -… - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: day-1 il neo sposo Gianmarco Tamberi per l’ultimo sigillo -… -