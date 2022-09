LIVE Atletica, Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: Tamberi benissimo a 2.30! (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 Che salto di Harrison a 2.32! L’americano decolla! 18.50 Miglior risultato stagionale per Nina Kennedy! 4.81 al terzo tentativo! 18.48 Barshim sbaglia a 2.27 e salta la misura a 2.30: gli rimarrà un solo tentativo a 2.32. 18.46 Eliminato Protsenko che sbaglia a 2.30 dopo l’errore a 2.27. 18.44 ALTRO GRAN SALTO DI Tamberi!! 2.30!! Verticalizzazione perfetta e l’asticella trema soltanto. 18.42 Harrison è il primo ad arrivare a 2.30! Adesso ci prova anche Tamberi. 18.39 2.27 PER Tamberi! Ottimo il secondo salto dell’anconetano: adesso si sale a 2.30. 18.36 Brutto salto per Tamberi a 2.27: l’azzurro dovrà riprovarci. 18.34 Anche Morris a 4.76! Raggiunge a quella quota Kennedy. 18.31 4.76 per Nina Kennedy! L’australiana è in testa alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.51 Che salto di Harrison a 2.32! L’americano decolla! 18.50 Miglior risultato stagionale per Nina Kennedy! 4.81 al terzo tentativo! 18.48 Barshim sbaglia a 2.27 e salta la misura a 2.30: gli rimarrà un solo tentativo a 2.32. 18.46 Eliminato Protsenko che sbaglia a 2.30 dopo l’errore a 2.27. 18.44 ALTRO GRAN SALTO DI!! 2.30!! Verticalizzazione perfetta e l’asticella trema soltanto. 18.42 Harrison è il primo ad arrivare a 2.30! Adesso ci prova anche. 18.39 2.27 PER! Ottimo il secondo salto dell’anconetano: adesso si sale a 2.30. 18.36 Brutto salto pera 2.27: l’azzurro dovrà riprovarci. 18.34 Anche Morris a 4.76! Raggiunge a quella quota Kennedy. 18.31 4.76 per Nina Kennedy! L’australiana è in testa alla ...

