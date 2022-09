LIVE Atletica, Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: Ponzio comincia con un 20.50, alle 18.00 Tamberi (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 Nel getto del peso femminile è davanti la statunitense Ealey con un buon 19.84. 17.03 Il neozelandese Gill ristabilisce subito le gerarchie con un eccellente 21.46. 17.01 Ponzio comincia la sua gara con un discreto 20.50: vedremo se andrà a crescere con il passare dei lanci. 16.59 Sarah Mitton davanti con la misura di 19.56: è la canadese davanti a tutte alla metà del primo turno di lanci. 16.57 comincia anche il getto del peso femminile con un lancio da 18.82 della giamaicana Thomas-Dodd. 16.54 Inoltre ci sarà Roberta Bruni nel salto con l’asta per provare a ritoccare il record italiano piazzato a 4.73. 16.51 Sarà presente soprattutto Gianmarco Tamberi nel salto in alto: l’anconetano dopo la vittoria all’Europeo e il matrimonio, vuole ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.05 Nel getto del peso femminile è davanti la statunitense Ealey con un buon 19.84. 17.03 Il neozelandese Gill ristabilisce subito le gerarchie con un eccellente 21.46. 17.01la sua gara con un discreto 20.50: vedremo se andrà a crescere con il passare dei lanci. 16.59 Sarah Mitton davanti con la misura di 19.56: è la canadese davanti a tutte alla metà del primo turno di lanci. 16.57anche il getto del peso femminile con un lancio da 18.82 della giamaicana Thomas-Dodd. 16.54 Inoltre ci sarà Roberta Bruni nel salto con l’asta per provare a ritoccare il record italiano piazzato a 4.73. 16.51 Sarà presente soprattutto Gianmarconel salto in alto: l’anconetano dopo la vittoria all’Europeo e il matrimonio, vuole ...

