LIVE Atletica, Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: in gara Tamberi, Bruni e Ponzio nella prima giornata! (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 Nick Ponzio comincia nel getto del peso alle 16.55: l’azzurro avrà rivali di prim’ordine come gli americani Kovacs e Crouser. 16.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle finali di Diamond League a Zurigo (Svizzera). Il programma della Diamond League Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Diamond League a Zurigo (Svizzera) che si articola in due giornate. Si comincia con il getto del peso nel quale c’è Nick Ponzio impegnato. L’azzurro proverà a spingersi oltre i 21.83 fatti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.48 Nickcomincia nel getto del peso alle 16.55: l’azzurro avrà rivali di prim’ordine come gli americani Kovacs e Crouser. 16.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellagiornata delle finali di(Svizzera). Il programma dellaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella tappa di(Svizzera) che si articola in due giornate. Si comincia con il getto del peso nel quale c’è Nickimpegnato. L’azzurro proverà a spingersi oltre i 21.83 fatti ...

zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: day-1 il neo sposo Gianmarco Tamberi per l’ultimo sigillo -… - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: day-1 il neo sposo Gianmarco Tamberi per l’ultimo sigillo -… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #LeCittàInFesta #Dese Dal 6 al 12 settembre tornano le “Miniolimpiadi di Dese” ?? ??Gare di atletica per bambini dai 6 a… - comunevenezia : #LeCittàInFesta #Dese Dal 6 al 12 settembre tornano le “Miniolimpiadi di Dese” ?? ??Gare di atletica per bambini da… - settalese : RT @atleticaitalia: ???? Sofiia Yaremchuk si conferma campionessa italiana dei 10 km a Castelfranco Veneto in 32:08 2. Rebecca Lonedo (32:5… -