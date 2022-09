LIVE Atletica, Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: day-1, il neo sposo Gianmarco Tamberi per l’ultimo sigillo (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della Diamond League Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Diamond League a Zurigo (Svizzera) che si articola in due giornate. Si comincia con il getto del peso nel quale c’è Nick Ponzio impegnato. L’azzurro proverà a spingersi oltre i 21.83 fatti registrare quest’anno. Nel salto con l’asta ci sarà invece Roberta Bruni che si vuole riscattare dopo un Europeo piuttosto incolore. L’appuntamento più caldo della serata per il pubblico italiano sarà il salto in alto dove ci sarà Gianmarco Tamberi, fresco di matrimonio e di titolo europeo. Oltre all’anconetano ci sarà anche il grande amico Barshim e Protsenko. OA Sport ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dellaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella tappa di(Svizzera) che si articola in due giornate. Si comincia con il getto del peso nel quale c’è Nick Ponzio impegnato. L’azzurro proverà a spingersi oltre i 21.83 fatti registrare quest’anno. Nel salto con l’asta ci sarà invece Roberta Bruni che si vuole riscattare dopo un Europeo piuttosto incolore. L’appuntamento più caldo della serata per il pubblico italiano sarà il salto in alto dove ci sarà, fresco di matrimonio e di titolo europeo. Oltre all’anconetano ci sarà anche il grande amico Barshim e Protsenko. OA Sport ...

