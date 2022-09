LIVE Atletica, Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: Bruni bene a 4.36, Ponzio arriva a 20.71. Alle 18.00 Tamberi (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Nell’asta femminile ci sono a rischio eliminazione Moser e Murto: la prima si salva al terzo tentativo. 17.38 bene Bruni A 4.36! Il secondo tentativo è quello buono per la primatista italiana. 17.36 Comincia con un errore a 4.36 Roberta Bruni. 17.34 E’ nullo il quarto lancio di gara di Nick Ponzio. 17.32 Stanno per partire i 5000 metri femminili che si disputano fuori dallo stadio, ma in una pista in piazza a Zurigo. 17.29 Crouser si migliora e fa 22.74, ancora lontano dall’inarrivabile Kovacs. 17.26 Al femminile Chase Easey è la prima ad andare oltre i 20 metri: 20.19 per lei. 17.23 20.71 per Nick Ponzio che si migliora leggermente, ma rimane in ultima posizione. 17.20 Nullo il secondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.41 Nell’asta femminile ci sono a rischio eliminazione Moser e Murto: la prima si salva al terzo tentativo. 17.38A 4.36! Il secondo tentativo è quello buono per la primatista italiana. 17.36 Comincia con un errore a 4.36 Roberta. 17.34 E’ nullo il quarto lancio di gara di Nick. 17.32 Stanno per partire i 5000 metri femminili che si disputano fuori dallo stadio, ma in una pista in piazza a. 17.29 Crouser si migliora e fa 22.74, ancora lontano dall’inbile Kovacs. 17.26 Al femminile Chase Easey è la prima ad andare oltre i 20 metri: 20.19 per lei. 17.23 20.71 per Nickche si migliora leggermente, ma rimane in ultima posizione. 17.20 Nullo il secondo ...

