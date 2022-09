Lite Sergio Ramos-Paredes, il difensore del Psg: “ucciderei per i miei compagni” (Di mercoledì 7 settembre 2022) La prima giornata della fase a gironi di Champions League ha regalato la sfida tra Psg e Juventus, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. Partenza sprint dei padroni di casa, trascinati da uno strepitoso Mbappè. La squadra di Allegri è tornata in partita con il gol di McKennie. Durante il match si sono registrati momenti di nervosismo, in particolar modo la Lite tra Sergio Ramos e l’ex compagno Paredes. E’ proprio Sergio Ramos a svelare i dettagli: “sono litigi che nascono in campo e che lì devono restare. Alla fine, ognuno deve difendere i propri interessi. Quando arriva il fischio finale stringi la mano all’avversario e finisce lì. Invece durante la partita devi essere pronto a uccidere per i tuoi compagni. Non c’è niente di personale con nessuno”, le ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) La prima giornata della fase a gironi di Champions League ha regalato la sfida tra Psg e Juventus, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. Partenza sprint dei padroni di casa, trascinati da uno strepitoso Mbappè. La squadra di Allegri è tornata in partita con il gol di McKennie. Durante il match si sono registrati momenti di nervosismo, in particolar modo latrae l’ex compagno. E’ proprioa svelare i dettagli: “sono litigi che nascono in campo e che lì devono restare. Alla fine, ognuno deve difendere i propri interessi. Quando arriva il fischio finale stringi la mano all’avversario e finisce lì. Invece durante la partita devi essere pronto a uccidere per i tuoi. Non c’è niente di personale con nessuno”, le ...

