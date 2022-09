Lipsia | esonerato Tedesco | l’allenatore italiano paga la debacle con lo Shakhtar

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Al capolinea l’avventura deldel, Domenico, che è statostamattina a poche ore di distanza dalla clamorosa sconfitta per 1-4 in casa contro loDonetsk nei gironi di Champions League. Una decisione comunque frutto anche dell’avvio in campionato, con il club della Red Bull soltanto undicesimo in Bundesliga. L’enfant prodige del calcio, origini calabresi e trasferito in Germania a due anni, viene così sollevato dall’incarico con effetto immediato insieme ai suoi collaboratori. SportFace.

DiMarzio : #UCL | @RBLeipzig, esonerato Domenico #Tedesco - NMercato24 : UFFICIALE: Dopo il tonfo in Champions contro lo Shakthar il Lipsia ha esonerato Domenico Tedesco. #Calciomercato… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #UCL | @RBLeipzig, esonerato Domenico #Tedesco - sportface2016 : #Lipsia, esonerato Domenico #Tedesco a poche ore dalla debacle con lo #Shakhtar - calciomercatoit : #Lipsia, UFFICIALE: esonerato Domenico #Tedesco dopo il ko con lo #ShakhtarDonetsk #calciomercato -

Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie L'ad del: 'Non credevamo fosse ...Il risultato negativo di ieri sera in Champions League fatale all'allenatore:dalla società, l'annuncio ufficialeLa Champions League ha preso ufficialmente il via ieri ..., UFFICIALE: ...Lipsia, 7 set. – (Adnkronos) – La netta sconfitta per 4-1 in casa contro gli ucraini dello Shakhtar Donestsk costa caro a Domenico Tedesco. Il Lipsia ha infatti annunciato su Twitter di aver esonerato ...Al capolinea l’avventura dell’allenatore italiano del Lipsia, Domenico Tedesco, che è stato esonerato stamattina a poche ore di distanza dalla clamorosa sconfitta per 1-4 in casa contro lo Shakhtar Do ...